Kyrgios derrota Simon e avança à terceira rodada em Washington

O #52 Nick Kyrgios está na terceira rodada do ATP 500 de Washington, torneio preparatório para o US Open, nos Estados Unidos. O australiano garantiu a vaga após derrotar o francês #33 Gilles Simon, cabeça de chave número 11, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (5). O jogo teve uma hora e meia de duração.

Kyrgios como sempre garantiu a vitória no seu forte saque e na agressividade. Esse cenário tem seus lados ruins e bons, mas dessa vez as vantagens foram maiores. Apesar de ter sete duplas faltas, ele aplicou 24 aces. E mesmo tendo apenas 37% de aproveitamento com o segundo saque, o tenista registrou impressionantes 89% com o primeiro, ocasião que aconteceu em 61% das vezes.

Os dois, em muitos casos, foram equilibrados; ambos venceram igualmente 69% e 31% dos pontos disputados no seu saque e no serviço do outro, respectivamente. A diferença foi que Kyrgios foi mais preciso nos momentos importantes. O australiano converteu dois break points em cinco chances que teve, enquanto que Simon teve até mais oportunidades, com sete, mas aproveitou apenas uma.

No primeiro set, o número 55 do mundo faturou uma quebra no quinto game e a carregou até o final. Já no segundo, houve uma para cada e os dois foram para o tie-break. No desempate, um mini-break a mais para o australiano.

Por fim, Kyrgios fechou a partida por 2 a 0, de um modo não muito fácil, mas sem sofrer ameaças. O próximo adversário, porém, pode incomodar mais. Por uma vaga nas quartas de final do Citi Open, o australiano irá enfrentar o japonês #77 Yoshihito Nishioka, que surpreendeu e bateu o belga #7 David Goffin por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (5), 6/2 e 7/6 (5).