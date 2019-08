Depois de estrear com vitória, Dimitrov cai para Pella e dá adeus ao ATP 250 de Los Cabos

Ainda buscando reencontrar os resultados que o colocaram como número três do mundo no final de 2017, o #57 Grigor Dimitrov amargou mais uma eliminação precoce, dessa vez no ATP 250 de Los Cabos. Enfrentando o argentino #24 Guido Pella, cabeça de chave número dois do torneio, o búlgaro perdeu por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h12 de partida.

Depois de sofrer para vencer o norte-americano Stevie Johnson na estreia, Dimitrov pouco conseguiu fazer para fazer frente a um adversário em ascensão no ranking e que vem de ótima campanha em Wimbledon. Muito mal principalmente em seus games de saque, o búlgaro foi quebrado cinco vezes durante o jogo, o que o prejudicou em ambos os sets. Além disso, não conseguiu demonstrar a agressividade e a consistência que era de praxe.

Apesar do péssimo aproveitamento com o serviço - venceu apenas 36% dos pontos com o 2° -, Dimitrov conseguiu encaixar boas devoluções e quebrou Pella em duas oportunidades, o que não foi o bastante. Aproveitando-se da fragilidade do ex-top 3, o argentino foi sólido e soube aproveitar muito bem as chances que teve durante o duelo, mostrando que atualmente é um tenista em melhor fase.

Com a boa vitória sobre o búlgaro, Pella avançou para as quartas de final em Los Cabos, onde irá encarar o qualifier sul-coreano #112 Soonwoo Kwon, que surpreendeu e eliminou o argentino #59 Juan Ignacio Londero por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, evitando assim um confronto entre compatriotas.