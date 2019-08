Thiem sofre, mas supera Andújar nas quartas do ATP 250 de Kitzbühel

Pela quinta vez no ano, o #4 Dominic Thiem está nas semifinais de um torneio da ATP em 2019. Nesta quinta-feira (1º), o top 10 venceu o espanhol #75 Pablo Andújar, de 33 anos, por dois sets a zero, com parciais de 7/6(4) e 6/4, em 1h47, pelas quartas de final do ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria.

Com mais de 80% de primeiro serviço na sua estreia, Thiem deixou bastante a desejar contra Andujar, marcando apenas 54%. Com isso, ele forneceu seis break points ao espanhol, que converteu três. Durante os sets, superar o drama foi necessário para bater o ex-top 50. No primeiro set, o cabeça de chave um teve de sair de uma quebra abaixo duas vezes e vencer no tiebreak. Já no segundo, precisou sair de 0/3 para vencer o set por 6/4.

O H2H agora se mantém invicto a favor de Thiem, que tem 3 a 0 contra Andujar. Nas quartas de final em 2019, o austríaco tem retrospecto de 5-1, 2-0 no circuito dos ATPs 250, repetindo a campanha de Buenos Aires. Entretanto, em semifinais, ele tem 3-2, incluindo uma derrota no único 250 no qual chegou às semis.

Nas cinco semifinais disputadas na temporada, Dominic Thiem enfrentou um integrante do top 20, e em três delas um dos tenistas do Big 3. Dessa vez, ele enfrentará nas semis do Generali Open o italiano #56 Lorenzo Sonego, que passou pelo #32 Fernando Verdasco em sets diretos. Será o primeiro confronto entre os dois no circuito.