Lucky loser Gojowczyk surpreende e elimina Raonic em Washington

Aproveitando a desistência de última hora de Bernard Tomic, o #122 Peter Gojowczyk, que entrou na chave principal do ATP 500 de Washington como lucky loser, garantiu sua primeira quarta de final em mais de um ano. O alemão bateu nesta quinta-feira (1º) o #20 Milos Raonic, campeão do torneio em 2014, com parciais de duplo 6/4, em 1h20.

Raonic, com problemas recorrentes nas costas, não se mostrou muito confortável em quadra, apesar de manter um ótimo aproveitamento de pontos no primeiro serviço. Gojowczyk conseguiu também um grande dia no saque e aproveitou as oportunidades para garantir sua maior vitória no ano.

No primeiro set, o alemão quebrou no quinto game e esteve 0-40 abaixo quando sacava para o set, mas conseguiu fechar em 6/4 - esse foi o único momento em que enfrentou break points na partida. Gojowczyk quebrou novamente no quinto game da segunda parcial - fechando com 100% de aproveitamento em bps -, e só perdeu um ponto no seu primeiro serviço no caminho para fechar o jogo.

Gojowczyk não alcançava uma quarta de final de torneios ATP desde maio de 2018, quando foi vice em Genebra, e não ganhava mais de um jogo seguido desde o Masters 1000 de Shanghai, em outubro. O alemão, que já ocupou o top 40, chegou ao Citi Open com apenas nove vitórias em 2019 e perdeu no qualifying para o #195 Donald Young, mas aproveitou muito bem a oportunidade como lucky loser. Nas quartas de final, ele enfrenta o #34 Kyle Edmund, que vem de vitória de virada sobre o #70 Jo-Wilfried Tsonga.