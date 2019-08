Cilic derrota Auger-Aliassime e vai às quartas em Washington

Vivendo temporada irregular, o #17 Marin Cilic está nas quartas de final do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos. O croata, que ainda busca seu primeiro troféu em 2019, garantiu o avanço após uma bela vitória contra um forte adversário, o #22 Felix Auger Aliassime, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O jogo teve 1h27 de duração, nesta quinta-feira (1º).

Cilic começou o confronto já quebrando o saque do adversário e isso lhe deu confiança. Agressivo e com saque potente, o croata não deixou com que o oponente voltasse para a disputa naquele primeiro set. Ele sofreu uma quebra, mas apenas após já ter duas de vantagem e ainda conseguiu mais uma no final. O placar foi de 6/3 para ele, em 40 minutos.

O número 17 do mundo quase não foi ameaçado. Auger-Aliassime aplicava bons golpes, incluindo uma excelente passada na paralela depois de já estar fora da quadra, e dava trabalho. Cilic, porém, foi pouco ameaçado de verdade. Ele teve apenas quatro break points contra na partida, e salvou três com belos serviços.

Enquanto isso, o canadense também colaborou com muitos erros para a vitória do ex-top cinco. Em todo o jogo, o jovem tenista teve 11 duplas faltas, e uma delas foi justamente no último game. O segundo set foi bastante equilibrado e ele conseguiu se manter firme contra Cilic até o fim; no 5/4, porém, o nervosismo e falta de experiência veio novamente, e com mais um duplo erro no saque, ele perdeu a parcial por 6/4 e o confronto por 2 a 0.

Com a vitória, Marin Cilic vai à uma quarta de final apenas pela segunda vez no ano. Ele enfrenta terá como próximo adversário no Citi Open o #10 Daniil Medvedev, que avançou após vencer o #40 Frances Tiafoe também por 2 sets a 0.