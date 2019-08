Kyrgios joga bem e passa por Nishioka nas oitavas do ATP 500 de Washington

Teve tweener, saque por baixo e também alguns surtos, mas o #52 Nick Kyrgios fez no geral uma boa apresentação para superar o #77 Yoshihito Nishioka nas oitavas de final do ATP 500 de Washington. Nesta quinta-feira (1º), o australiano precisou de 1h16 para superar o japonês por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 7/5, garantindo a última vaga entre os oito melhores do torneio preparatório para o US Open.

Kyrgios teve uma atuação muito dominante no primeiro set, perdendo apenas dois pontos no seu primeiro serviço durante a parcial. Não dando muito tempo de reação para o japonês, o australiano fechou a série em 6/2, após 23 minutos.

A segunda parcial já foi totalmente diferente. Nishioka conseguiu resistir à toda a variação de Kyrgios e jogou um alto nível de tênis para equilibrar a partida. O australiano conseguiu a primeira quebra, no quinto game, mas se desestabilizou cedendo o saque logo na sequência. O ex-top 15 passou a mostra mais sinais de frustração, reclamando da torcida e ainda tomando uma advertência por arremessar uma garrafa na cadeira do juiz.

Superando esses momentos de instabilidade, mesmo com muita resistência de Nishioka, Kyrgios conseguiu buscar a vitória. O australiano conseguiu a quebra no 11º game e, em seu segundo match point na sequência, fechou a partida com 7/5, 53 minutos.

Os dois tenistas fizeram uma partida muito limpa no geral. Kyrgios conseguiu 31 winners no total - incluindo 16 aces -, contra 14 de Nishioka, enquanto teve 17 erros não-forçados, dois a mais que o japonês.

Em busca de uma vaga às semifinais do Citi Open, Kyrgios enfrenta o lucky loser #137 Norbert Gombos, que vem de vitória de virada sobre o #61 Miomir Kecmanovic, parciais de 1/6, 6/3 e 7/6(4). Os dois se enfrentaram uma vez na carreia, e o australiano venceu com duplo 6/3 na quadra dura em Marseille 2017.