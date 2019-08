Tsitsipas prevalece sobre Thompson e garante vaga nas quartas em Washington

O #6 Stefanos Tsitsipas é mais um a se classificar para as quartas de final do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos. O grego confirmou o favoritismo e conseguiu a vaga após derrotar o #46 Jordan Thompson por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6(4) em 1h40, nesta quinta-feira (1º).

Tsitsipas jogou de maneira consistente em todo o jogo. O grego dominou a partida, com exceção do final do segundo set, logo antes do tiebreak, em que teve um set point contra. Ele esteve sempre acima tática, física e mentalmente.

Os golpes do número seis do mundo foram bastante profundos e precisos, além de bonitos plasticamente, principalmente a esquerda de uma mão. Fisicamente, ele também se mostrou superior ao oponente, que pareceu mais cansado ao final do confronto. Porém, a maior vantagem do favorito foi no mental. Thompson se frustou muito fácil com os erros que cometia e reclamou com o seu box diversas vezes.

O australiano até deu trabalho, mas Tsitsipas foi mais regular. Ele teve mais bolas vencedoras que o adversário - 21 contra 13 -, porém, cometeu o dobro dos erros não forçados do oponente, com 30. Com esse cenário, o grego venceu tranquilamente o primeiro set, e também faturou o segundo, apesar de ter tido mais trabalho. Ele ficou a um ponto de perder a parcial, mas se salvou e venceu depois no tiebreak por 7-4. Assim, a partida foi fechada por 2 a 0.

Após essa vitória, Tsitsipas avança às quartas do Citi Open e vai enfrentar o #30 Benoit Paire, que derrotou o #15 John Isner também por 2 sets a 0.