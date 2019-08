Thiem vence Sonego e vai à final de Kitzbühel pela segunda vez

Pela quarta vez em 2019, o austríaco #4 Dominic Thiem terá a oportunidade de adicionar mais um troféu a sua galeria. Nesta sexta-feira (2), o top 10 venceu o italiano #56 Lorenzo Sonego, cabeça de chave sete, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6(6) em 1h42 de confronto pelas semifinais do ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria.

No serviço, Thiem voltou ao nível que apresentou em sua estreia, com uma taxa de primeiro saque muito mais alta que sua média anual, desta vez com 79%. Apesar disso, Sonego conseguiu devolver muito bem, especialmente no segundo serviço, quando conseguiu seu único break point no jogo e sua única quebra. Na segunda parcial, foi o italiano que começou quebrando, mas perdeu a vantagem logo no game seguinte. No tiebreak, ainda teve 4-1 e uma mini-quebra acima, mas não soube aproveitar a liderança e acabou por perder por 8-6.

Com sua 28ª vitória em 2019, o austríaco fará sua primeira final desde Roland Garros e a quarta na temporada, podendo manter um retrospecto positivo caso vença a decisão. Seria o terceiro título de saibro dele nesse ano e o décimo em sua carreira, com um total de 13 nas três superfícies do calendário. O número quatro da ATP busca seu primeiro título em Kitzbühel - em 2014 perdeu a decisão contra o belga David Goffin.

Desta vez, seu adversário na decisão do Generali Open será o experiente #69 Albert Ramos-Viñolas, que passou pelo norueguês #65 Casper Ruud por dois sets a zero. Eles já dividiram a quadra na ATP duas vezes, com uma vitória para cada. O único confronto no saibro, ocorrido no ATP 500 do Rio, foi vencido por Thiem.