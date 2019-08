Vekic domina Azarenka e avança em San Jose

Pelas oitavas de final do WTA Premier de San Jose, a #25 Donna Vekic bateu com autoridade a ex-número um do mundo, atual #38 Victoria Azarenka. Nesta quinta-feira (1º), a croata fechou a partida por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h25 minutos.

O primeiro set começou com amplo domínio de Azarenka, que chegou a abrir 4/1 de vantagem e parecia que teria facilidade na partida. Entretanto, com uma ótima reação e imposição na quadra, Vekic conseguiu remontar no set e venceu cinco games consecutivos, com direito a três quebras de serviço também consecutivas, e fechou o set em 6/4.

Na segunda parcial, novamente, Azarenka começou melhor. Quebrando o serviço da adversária logo de cara, Vika parecia decidida a mudar os rumos do jogo. Mas, com um jogo mental forte e explorando os erros não forçados da ex-número um do mundo, Vekic conseguiu reverter a vantagem e venceu o set por 6/3 e o jogo por 2 sets a 0.

Com a vitória, Donna Vekic avança no Mubadala Silicon Valley Classic e enfrenta nesta sexta-feira (2), a americana #178 Kristie Ahn, que vem de vitória sobre a #20 Elise Mertens. O duelo está marcado para ocorrer às 20h, horário de Brasília.