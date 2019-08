McNally conquista maior vitória da carreira contra Hsieh e vai às semifinais em Washington

Após o fenômeno Coco Gauff em Wimbledon, mais uma jovem estadunidense vem tendo destaque no circuito. Nesta sexta-feira (2), a wildcard #150 Caty McNally, 17 anos, avançou às semifinais do WTA de Washington ao bater a última cabeça de chave ainda viva no torneio, a #31 Su-Wei Hsieh. McNally precisou de 1h23 para derrubar a taiwanesa em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/3.

McNally conseguiu administrar bem o estilo peculiar de Hsieh, que, apesar de ter mostrado vários hotshots, não esteve em seu dia mais preciso. A jovem estadunidense administrou a primeira parcial conseguindo aproveitar ambos os break points que teve e salvando um dos dois que enfrentou e fechando em 6/4. No segundo, a dona da casa mais uma vez quebrou de cara, mas viu a taiwanesa igualar o placar e até fazer 3/2, antes de vencer os quatro últimos games da partida para garantir a vitória.

The run of @CatyMcNally continues at the @CitiOpen!



The American advances to her first WTA semifinal with a 6-4, 6-3 win over Su-Wei 👍 pic.twitter.com/F2HwbTVp4O — WTA (@WTA) August 3, 2019

Além de já alcançar seu melhor resultado da jovem carreira em simples, McNally ainda joga ao lado de Coco Gauff as semifinais do torneio de duplas do Citi Open contra Kalinskaya/Kato nesta sexta (2). Em simples, ela enfrenta nas semis a vencedora do confronto entre a #62 Camila Giorgi e a #84 Zarina Diyas.