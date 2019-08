Kyrgios domina Gombos e segue firme em Washington

Com mais uma atuação convincente, o #52 Nick Kyrgios confirmou o favoritismo e eliminou lucky loser #137 Norbert Gombos rumo às semifinais do ATP 500 de Washington. Fechando os trabalhos na Quadra Central do torneio estadunidense, o australiano garantiu a vitória com duplo 6/3, em apenas 59 minutos, nesta sexta-feira (2).

Fazendo seu melhor torneio em nível ATP no ano, Gombos começou a partida muito nervoso, cometendo seis duplas faltas em suas duas primeiras passagens no saque. A quebra que Kyrgios conquistou logo de cara foi decisiva para a vitória no set inicial. Perdendo apenas cinco pontos no seu serviço na parcial, o australiano fechou com outra quebra e fez 6/3, em 33 minutos.

Errando menos, Gombos foi muito mais consistente na segunda parcial, mas não resistiu ao alto nível mostrado por Kyrgios. Mais uma vez, o australiano teve aproveitamento fantástico no serviço - perdeu apenas quatro pontos no saque - e ainda fez 12 de seus 16 aces da partida só no segundo set. O ex-top 15 conseguiu uma quebra de zero no sexto game e, confiando no seu saque, fechou o jogo com novo 6/3, em 26 minutos.

Em busca de sua segunda final no ano, Kyrgios enfrenta nas semifinais do Citi Open seu companheiro de duplas, o #6 Stefanos Tsitsipas, que passou nas quartas em partida polêmica diante do #30 Benoit Paire, parciais de 7/5 e 6/0.