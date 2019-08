Paire se desestabiliza após polêmica com tênis e Tsitsipas vai às semis em Washington

Maior favorito do ATP 500 de Washington, o #6 Stefanos Tsitsipas avançou à sua sétima final do ano após partida polêmica diante do #30 Benoit Paire. O grego garantiu a vaga com vitória por dois sets a zero, parciais de 7/5 e 6/0, em 1h15, nesta sexta-feira (2). Este foi o segundo confronto entre os tenistas, e a primeira vitória de Tsitsipas.

Paire teve atuação equilibrou a partida contra o grego grande parte da primeira parcial. O francês foi o primeiro a quebrar, logo no terceiro game, mas foi quebrado logo na sequência. A partir daí, porém, Tsitsipas pressionou o saque do rival, perdendo apenas três pontos em suas passagens no serviço até o final do set e, no 12º game, aproveitou uma queda do nível do rival, que foi quebrado de zero e cedeu o set: 7/5, em 41 minutos.

Já desestabilizado pela perda do primeiro set e por tensos dois primeiros games do jogo, Paire 'surtou' durante o terceiro game. Sacando com 40-40, Tsitsipas parou o jogo por conta de um problemas com seu cadarço. O francês reclamou muito com a arbitragem, argumentando que o rival estaria usando isso como tática e lembrando que o grego fez isso nas duas partidas anteriores.

No ponto seguinte após o recomeço do jogo, Paire paralisou a partida alegando o mesmo problema. O francês atirou o tênis para quadra, pegou-o de volta e recolocou no pé antes de voltar para a partida.

Tsitsipas takes his 3rd shoe break (mid game) for the 3rd match in a row. A few points later Paire sarcastically proclaims:



"I BROKE MY SHOE I BROKE MY SHOE I BROKE MY SHOE"



Woman in background thinks its the best thing she's ever seen.@TennisTV #CitiOpen pic.twitter.com/eQxMv1DSbC — Matthew Willis (@MattRacquet) August 3, 2019

Já desestabilizado, não conseguiu voltar para o jogo e passou a cometer mais erros do que normal. Paire chegou a salvar dois match points, mas viu Tsitsipas fechar a partida com um 'pneu': 6/0, em 34 minutos. No cumprimento na rede, o francês mostrou muita classe e disse ao grego que o problema durante a partida não era 'nada pessoal'.

Nas semifinais do Citi Open, Tsitsipas terá o desafio contra o #52 Nick Kyrgios, que venceu nas quartas o lucky loser #137 Norbert Gombos em menos de uma hora. Parceiros de duplas no torneio, os tenistas nunca se enfrentaram no circuito da ATP.