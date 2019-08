Com grande atuação, Medvedev bate Cilic e garante vaga nas semis em Washington

Nesta última sexta, o #10 Daniil Medvedev mostrou porque é um dos favoritos ao título do ATP 500 de Washington. Com uma atuação quase perfeita, o russo bateu o croata #17 Marin Cilic por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7), em 1h34 de uma partida bastante equilibrada e decidida nos detalhes.

Impecável em seus games de saque, Medvedev não enfrentou um break point sequer durante o jogo e venceu 84% dos pontos com o 1º serviço. Além disso, aplicou 19 aces contra apenas quatro de Cilic, que também teve um bom desempenho quando sacou.

Esse é o primeiro torneio do russo como tenista top 10. Diante do croata, que já foi campeão do US Open, Medvedev não se intimidou e jogou muito, fazendo valer a posição que atingiu no ranking. Dominante com o saque, o cabeça de chave número três chegou a enfrentar um set point no tie-break do segundo set, mas serviu com maestria para virar o game desempate e decretar a vitória.

Classificado para as semifinais do Citi Open sem perder um set sequer em sua caminhada, Medvedev encara agora o lucky loser alemão #122 Peter Gojowczyk, surpresa do torneio, que eliminou o britânico #34 Kyle Edmund ao triunfar por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/3.