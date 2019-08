Thiem vence Ramos-Viñolas e conquista ATP de Kitzbühel pela primeira vez na carreira

Pela primeira vez desde 1993, o campeão do ATP 250 de Kitzbühel, realizado na Áustria, é vencido por um tenista da casa. Neste sábado (3), o #4 Dominic Thiem, venceu o espanhol #69 Albert Ramos-Viñolas por dois sets a zero com parciais de 7/6(0) e 6/1 em partida que durou 1h38 pela final da competição.

"Era o clima austráico, então já estava acostumado", disse Thiem após a partida. "Acho que por isso tive uma certa vantagem sobre Albert. Ele jogou muito bom, mas talvez pelas duas semanas que jogou tenha chegado um pouco cansado. Quando fomos ao tiebreak, onde não cometi nenhum erro, a partida foi para a minha direção", finalizou o campeão de Kitzbühel.

É o terceiro título de Thiem na temporada, juntando-se a Federer e Djokovic como os tenistas com mais títulos em simples em 2019. Deles, o austríaco é o único a ter título num ATP 250. Na carreira, ele conquista seu primeiro título na Áustria após quatro tentativas e seu décimo título no saibro, o segundo no ano.

Com o Generali Open finalizado, a temporada de saibro no circuito da ATP acaba oficialmente em 2019. Com isso, Dominic Thiem irá para a quadra dura, já disputando o Masters 1000 do Canadá nesta semana. Já Ramos-Viñolas não disputará nenhum torneio até a semana anterior ao US Open, quando jogará o ATP 250 de Winston-Salem.