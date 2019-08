Zheng surpreende Sakkari em San Jose e avança à maior final da carreira

Após uma maratona de quase três horas nas quartas de final contra Anisimova, a #55 Saisai Zheng superou mais a terceira cabeça de chave no seu caminho para a decisão do WTA Premier de San Jose. Neste sábado (3), a chinesa eliminou a #30 Maria Sakkari, atual vice-campeã do torneio, por dois sets a zero, parciais de 7/6(5) e 6/2, em 1h56. Este foi o terceiro encontro entre as tenistas, e a segunda vitória de Zheng.

As duas tenistas enfrentaram seis break points cada durante a partida, mas Zheng foi quebrada três vezes, contra cinco de Sakkari. No primeiro set, apenas uma quebra para cada lado levou a partida ao tiebreak. O game de desempate foi equilibrado e com pontos muito criativos, mas a grega acabou cedendo no segundo set point com um moonball muito longo: 7/6(5), em 1h12.

No segundo set, Sakkari, que havia sacado de forma brilhante na reta final de sua partida de quartas de final contra Svitolina, não conseguiu confirmar seu saque nenhuma vez. No total, foram dez break points oportunizados nessa parcial, contra apenas dois no primeiro. A grega até conseguiu se manter viva na partida com duas quebras, chegando a fazer 2/3, mas Zheng venceu os três últimos games, fechando a partida com um 6/2, em 44 minutos.

Essa é a primeira decisão à nível Premier apenas a segunda final de simples em torneios WTA para Zheng - na primeira delas, ela desistiu durante o segundo set contra Qiang Wang em Nanchang 2018. Caso vença o título do Mubadala Silicon Valley Classic, a chinesa vai à 38ª colocação do ranking, igualando sua melhor posição na carreira. Para isso, ela precisará vencer mais uma cabeça de chave, que sai do confronto entre a #10 Aryna Sabalenka e a #25 Donna Vekic.