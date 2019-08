No detalhe, Kyrgios derrota Tsitsipas e se garante na final em Washington

O #52 Nick Kyrgios está na grande final do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos. O australiano avançou à decisão após aumentar para 4-1 seu recorde em duelos contra top 10, com uma vitória para cima do grego #6 Stefanos Tsitsipas. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6(7), em duas horas e oito minutos de duração.

O jogo foi incrivelmente equilibrado entre os dois. Desde o início, ambos adotaram a mesma estratégia, de um jogo rápido, agressivo e de pontos curtos. Tsitsipas era um pouco melhor no fundo da quadra e se aproveitava disso, enquanto que Kyrgios não perdia tempo em acelerar o ritmo e ir para a rede quando podia.

O equilíbrio foi tão grande entre os tenistas que eles registraram exatamente as mesmas porcentagens de aproveitamento de saque. Foram 64% de primeiro saque em quadra, 83% de pontos ganhos com o primeiro serviço e 48% de pontos ganhos com o segundo. Eles também tiveram o mesmo número de quebras, duas para cada, apesar de o australiano ter tido mais chances; foram seis oportunidades desperdiçadas, enquanto o oponente aproveitou duas de três.

Kyrgios ainda cometeu bem mais erros não forçados do que o adversário, registrando 25 contra 11. Porém, ele compensou tendo um pouco mais em winners, 39 a 43. Um número alto de bolas vencedoras para o jogo, o que mostra o quanto os dois foram agressivos e buscaram vencer o ponto a todo momento.

Os dois primeiros sets foram de muitos altos e baixos, com os jogadores se revezando na liderança. A primeira parcial foi vencida pelo australiano em 21 minutos e a segunda teve vitória do grego, em 36 minutos. A etapa final foi mais equilibrada ainda e foi decidida no tie-break.

No desempate, Kyrgios aplicou pressão da devolução logo de cara e logo abriu 5-1. A vantagem foi desperdiçada com um belo winner de Tsitsipas na paralela, seguido de uma dupla falta do australiano. O grego empatou tudo e abriu 6-5, com um match point a seu favor. O ponto, porém, era no saque do outro e o australiano fechou a partida.

Nick, então, conseguiu voltar à frente em seguida, após se defender muito bem de um ataque, devolvendo duas vezes a bola no pé do adversário. Ele faturou o ponto e confirmou seu saque em seguida para fechar o tie-break, o set e a partida.

Com a vitória, Kyrgios acumula agora quatro triunfos em cinco confrontos contra top 10; a melhor marca do circuito. Ele vai em busca de ampliar ainda mais esse número na final do torneio, contra o #10 Daniil Medvedev. O russo venceu tranquilamente o #122 Peter Gojowczyk na outra semifinal, em menos de uma hora, por duplo 6/2.