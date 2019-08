Schwartzman vence em sets diretos, interrompe boa sequência de Fritz e é campeão em Los Cabos

O #27 Diego Schwartzman é o grande campeão do ATP 250 de Los Cabos, no México. Na madrugada deste domingo (4), o argentino derrotou o embalado #28 Taylor Fritz, que vinha de uma sequência de bons resultados, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (6) e 6/3, em 1h42 de partida. Esse é o terceiro título de nível ATP da carreira do tenista de apenas 1,70 m de altura.

Além de Los Cabos, Schwartzman já conquistou o troféu no Rio Open e em Istambul, ambos no saibro. Esse é o primeiro título do argentino no piso de quadra dura. Com o resultado, ele volta a encostar no top 20, assim como Fritz, que mesmo com o vice-campeonato já chegou ao seu melhor ranking como profissional.

O primeiro set foi vencido na base da garra. Com os tenistas muito firmes com o 1° serviço, mas nem tanto com o segundo, poucas foram as chances durante a parcial. Encaixando boas devoluções no começo, Fritz conquistou a quebra e largou na frente. Porém, pouco depois viu Schwartzman se impor, devolver o break e voltar para o set.

A partir daí, ambos seguiram confirmando seus games de saque e foram decidir no tie-break, onde o norte-americano parecia ter tudo sob controle e chegou a ter três set points. Mas o argentino, que nunca desiste, mostrou grande poder de reação, salvou todos, virou a parcial e fechou em 7/6 (8-6).

No segundo set, Schwartzman manteve a consistência nas trocas de bola e passou a forçar o adversário ao erro. Depois de pedir atendimento médico no intervalo do terceiro game, o argentino apostou na solidez e quebrou Fritz, que foi a loucura e descontou toda a frustração na raquete.

Liderando o placar por 4/1, o baixinho argentino demonstrou-se um pouco nervoso e oscilou bastante, fazendo com que o estadunidense crescesse na partida e ganhasse confiança. Indo para cima, Fritz devolveu a quebra e diminuiu a diferença para 4/3. Mas a esperança de reagir na parcial durou pouco.

Logo em seguida, Schwartzman voltou a dominar as ações e controlou as trocas de bola com maestria, de forma que o norte-americano não tivesse como incomodá-lo. Obtendo mais uma quebra, o tenista da Argentina foi sacar para o jogo e, com um erro não forçado de Fritz, fechou em 6/3, decretando a vitória e a conquista do título do Abierto de Tenis Mifel.