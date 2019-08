Sabalenka joga bem, bate Vekic e faz final em San Jose

A semifinal entre #25 Donna Vekic e #10 Aryna Sabalenka teve ar de final no WTA Premier de San Jose, nos Estados Unidos. Ambas favoritas para levarem o troféu para casa protagonizaram um bom jogo, mas no fim, quem se deu melhor foi a bielorrussa, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19, neste sábado (3).

O primeiro set do jogo foi marcado por uma constante troca de quebras de serviços, com sete no total. Aproveitando melhor as oportunidades e forçando bem o saque e o primeiro serviço, onde conseguiu mais de 70% dos pontos tentados, Sabalenka conseguiu fechar a parcial em 6/4.

Na segunda parcial, Sabalenka conseguiu controlar melhor as ações do jogo. Apesar de ter sido quebrada uma vez, a bielorrussa quebrou duas vezes a adversária e encaminhou bem a vitória no set, por 6/3, e no jogo por 2 sets a 0.

Com o resultado, Aryna Sabalenka avança até a final do Mubadala Silicon Valley Classic e terá pela frente a chinesa #55 Saisai Zheng, que bateu a grega #30 Maria Sakkari por 2 sets a 0. O duelo está previsto para ocorrer neste domingo (4), às 20h, horário de Brasília. Até aqui, só houve um confronto entre as duas jogadoras, onde Zheng venceu por 2 sets a 0, em Zhuhai 2017.