Zheng surpreende Sabalenka em San Jose e conquista primeiro título WTA da carreira

Fechando a grande campanha com chave de ouro, a #55 Saisai Zheng bateu a #10 Aryna Sabalenka e conquistou o WTA Premier de San Jose. Neste domingo (4), a chinesa conquistou seu primeiro turno no circuito WTA com vitória por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 7/6(3), em 1h47.

Usando muita variação, Zheng entrou na cabeça de Sabalenka e deixou a favorita em situação desconfortável. Além disso, a chinesa errou bem menos: teve um winner a mais do que a contagem de erros não-forçados, enquanto a bielorrussa teve salvo de -13. Além disso, a chinesa aproveitou todos os cinco break points que oportunizou, enquanto a cabeça de chave número um quebrou em três das sete chances. Contando com a oitava dupla falta da top dez na partida no tiebreak do segundo set, a tenista asiática garantiu o troféu.

Esta foi a segunda final em nível WTA de Zheng, a maior delas, e o primeiro título. Seu feito fica ainda maior por ter eliminado quatro cabeças de chave: a oito Danielle Collins, a quatro Amanda Anisimova, a sete Maria Sakkari e a um Aryna Sabalenka. Com o troféu do Mubadala Silicon Valley Classic, a chinesa garante 17 posições no ranking e iguala sua melhor posição: #38. Sabalenka também chega a sua posição máxima na carreira, passando Serena Williams e chegando ao nono posto.