Wawrinka joga bem, vence Dimitrov e vai à segunda rodada do Masters 1000 de Montreal

Em um dos duelos mais esperados da primeira rodada do Masters 1000 de Toronto, no Canadá, o #22 Stan Wawrinka jogou um tênis de altíssima qualidade e bateu o búlgaro #54 Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h35 de partida. Essa foi a 150ª vitória do suíço em torneios da série Masters.

Ex-número três do ranking, Stan precisou ser efetivo nos momentos cruciais do jogo para superar Dimitrov, que já figurou entre os dez melhores do mundo. Mesmo sem lembrar seus bons tempos, os dois seguem lutando para recuperarem-se no circuito e voltar a estar disputando títulos ao lado dos melhores.

O jogo

Wawrinka levou o primeiro set por 6/4 no detalhe. Com os dois tenistas firmes demais com o 1° serviço, o suíço prevaleceu nas ótimas devoluções de segundo saque, que renderam oito break points ao longo da parcial. Dimitrov, por sua vez, não conseguiu incomodar o adversário e não teve uma chance sequer de devolver a quebra conquista por Stan no terceiro game da partida.

Apesar de disputar de igual para igual com o suíço nas trocas de bola, o búlgaro novamente pagou pelos erros bobos nos games de saque. Depois de sair atrás, Dimitrov passou a variar o jogo e conseguiu devolver a quebra, mas oscilou novamente e não conseguiu conter o embalo de Wawrinka, que conquistou mais um break. Controlando a vantagem mínima na parcial, o ex-top 3 seguiu acelerando muito bem e, com um ótimo saque, decretou a vitória novamente por 6/4.

Na próxima rodada da Coupe Rogers, Stan irá medir forças com o russo #8 Karen Khachanov, cabeça de chave número seis do torneio. Esse será o terceiro encontro entre os tenistas no circuito da ATP. Nos dois anteriores, em São Petersburgo e em Doha, Wawrinka levou a melhor em sets diretos.