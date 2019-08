Shapovalov vence Herbert na estreia e avança no Masters 1000 de Montreal

Estreando no ATP 500 de Montreal, #32 Denis Shapovalov começou com o pé direito no torneio. Enfrentando o francês #40 Pierre-Hughes Herbert, o jovem canadense triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h30 de partida.

Shapovalov começou melhor no confronto e aproveitou as chances no terceiro game para conquistar a quebra, abrindo 3/1. Sólido, o anfitrião manteve a vantagem no placar até fechar a parcial em 6/3.

Precisando reagir, Herbert voltou calibrado nas devoluções e conseguiu o break logo no primeiro game. Porém, logo em seguida, viu Shapovalov reagir e igualar o set em 1/1. A parcial seguiu sem quebras até o 12° game, quando o canadense conquistou a quebra decisiva e selou a vitória por 7/5.

Na segunda rodada do Coupe Rogers, Shapovalov medirá forças com o cabeça de chave número dois do torneio, #4 Dominic Thiem, que esteve de bye na primeira rodada. O confronto acontece nesta quarta (7), com horário ainda a definir.