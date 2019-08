Cilic sofre no segundo set, mas vence Klahn e começa bem sua caminhada em Montreal

Abrindo o segundo dia de competições no Masters 1000 de Montreal, o #16 Marin Cilic precisou suar a camisa para bater o norte-americano #92 Bradley Klahn por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7), em 1h38 de uma partida disputada até o fim. Essa foi a primeira vitória do croata ex-top 3 do ranking no torneio desde 2011.

Diante de um adversário que disparou nada menos do que 19 aces, Cilic precisou ser efetivo e aproveitar muito bem as chances que teve. No primeiro set, o croata foi soberano. Venceu 85% dos pontos com o 1° serviço e 100% com o 2°, não cedendo nenhum break point ao longo da parcial. Além disso, foi superior nas trocas de bola, conquistou duas quebras e fechou em 6/3.

No segundo set, a história mudou. Klahn voltou sacando incrivelmente bem e dificultou a vida do croata, que manteve o bom aproveitamento e novamente não deu chances ao norte-americano, que precisou salvar dois break points para se manter vivo no duelo. Depois de 12 games equilibrados, a decisão foi para o tie-break.

Começando de forma avassaladora, Cilic abriu 3-0 e parecia encaminhar a vitória, mas Klahn reagiu e deixou tudo igual. O cabeça de chave número 14 chegou a liderar de novo por 5-3, porém viu o estadunidense ganhar três pontos em sequência e chegar ao set point. Foi então que o croata se impôs, passou a frente no placar e, em seu segundo match point, decretou o triunfo por 7/6 (9-7).

Na próxima rodada da Coupe Rogers, Cilic irá enfrentar quem passar do confronto entre o lucky loser australiano #65 John Millman e o experiente espanhol #67 Feliciano Lopez, que entram em quadra ainda nesta terça-feira (6).