Auger-Aliassime leva a melhor em batalha contra Pospisil e estreia com vitória em Montreal

A estreia diante de sua torcida no Masters 1000 de Montreal tinha tudo para ser mais tranquila, mas enfrentando um rival inspirado, o #21 Felix Auger-Aliassime precisou se superar e lutar muito dentro de quadra. Nesta terça (6), o canadense bateu seu compatriota #205 Vasek Pospisil, convidado da organização, por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 6/7 (3) e 7/6 (3), em 2h33 de uma partida disputadíssima.

Esse foi apenas o segundo jogo de Pospisil em 2019. Depois de passar por um procedimento cirúrgico para curar uma hérnia de disco, o canadense voltou a jogar em Wimbledon, onde perdeu na primeira rodada justamente para Felix por 3 sets a 1, de virada. Agora, o tenista de 18 anos lidera o confronto direto entre eles por 3 a 0.

O jogo

O equilíbrio no primeiro set durou até o 2/2. A partir daí, Auger-Aliassime sobrou diante de seu compatriota, que cometeu muitos erros não forçados, principalmente com o forehand. Firme com seu 1° serviço - ganhou 77% dos pontos - e nas devoluções de segundo saque, Felix atropelou Pospisil. Com duas quebras conquistadas, embalou uma sequência de quatro games e fechou a parcial em 6/2.

Mesmo fora de ritmo, Pospisil voltou para o segundo set mais sólido e sacando muito bem. Aliassime, por sua vez, também manteve a consistência nas trocas de bola, mas não conseguiu incomodar nas devoluções como na parcial anterior. Apostando na agressividade e nas subidas à rede, o experiente canadense equilibrou as ações e dificultou a vida de Felix.

Depois de 12 games sem nenhuma chance de quebra, os tenistas foram para o tie-break, onde o jovem de 18 anos saiu na frente, mas cometeu uma dupla falta e viu o compatriota crescer. Obtendo outra mini quebra, Pospisil abriu 6-3 de vantagem no game desempate e, pressionando Aliassime, fechou em 7/6 (7-3).

O terceiro set foi um replay da parcial anterior. Com os dois se portanto muito bem com ambos os serviços, não houve uma chance de quebra sequer ao longo do set, o que manteve a partida disputada e tensa até o final. Ofensivo nos games de saque, Pospisil fechou todas as portas para Felix, que por sua vez foi melhor com os golpes do fundo da quadra.

Como já era de se esperar, a decisão foi para o tie-break, onde Auger-Aliassime abriu 2-0 e deixou Pospisil reagir novamente. Entretanto, o canadense não se abateu e dessa vez se impôs. Com mais uma mini quebra, sacou com solidez, chegou a três match points e decretou a vitória suada por 7/6 (7-3) após erro não forçado de seu compatriota.

Na próxima rodada da Coupe Rogers, Felix tem encontro marcado com outro canadense: Milos Raonic. O atual #19 do mundo avançou após bater o francês #30 Lucas Pouille por 2 sets a 0, com duplo 6/4.