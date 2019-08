Firme nas devoluções, Suárez Navarro despacha Venus Williams e avança em Toronto

Enfrentando logo na estreia do WTA de Toronto a #56 Venus Williams, uma das maiores campeãs do tênis feminino, a espanhola #26 Carla Suárez Navarro teve uma grande atuação e não encontrou dificuldades para bater a experiente norte-americana por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h18 de partida.

Com um ótimo aproveitamento nas devoluções de segundo serviço, Suárez Navarro incomodou Venus em quase todos os games do jogo. No primeiro set, as duas tenistas sacaram muito bem e a decisão foi no detalhe. Aproveitando a única quebra que conquistou ao longo da parcial, a espanhola serviu com firmeza e fechou em 6/4.

Se lamentando bastante após a derrota na parcial anterior, a Williams mais velha não conseguiu se encontrar em quadra no segundo set. Sacando mal demais - ganhou 0% dos pontos com o 2° serviço e nenhum game com seu saque -, a norte-americana foi presa fácil para Suárez Navarro, que mesmo tendo sido quebrada duas vezes obteve quatro breaks no set e decretou a vitória tranquila por 6/2.

Na segunda rodada da Rogers Cup, a tenista da Espanha vai encarar a estoniana #19 Anett Kontaveit, que derrotou na estreia a russa ex-número um do mundo e atual #81 Maria Sharapova por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.