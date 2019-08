Barty cai para Kenin na estreia em Toronto e tem liderança do ranking ameaçada

Campeã de dois títulos no ano, a #29 Sofia Kenin, 20 anos, continua fazendo estrago. Nesta terça-feira (6), a estadunidense bateu a #1 Ashleigh Barty de virada na segunda rodada do WTA Premier 5 de Toronto e deixou a liderança do ranking em aberto. Kenin conquistou a maior vitória da carreira em termos de ranking em 1h58, com parciais de 6/7(5), 6/3 e 6/4.

Barty esteve muito desconfortável e errática no começo da partida, sendo quebrada de zero logo no seu segundo game de saque e se mostrando irreconhecivelmente impaciente em quadra. A número um do mundo, porém, quebrou de volta quando Kenin sacava para o saque e conseguiu levar o set para o tiebreak. Administrando uma vantagem incial de 5-1, a australiana buscou a reação e fechou em 7/6(5), em 45 minutos.

Kenin voltou para a segunda parcial on fire, distribuindo winners e chegou a fazer 4/0 e 40-0, antes de perder 13 pontos consecutivos e ver Barty diminuir a vantagem para 4/3. Mostrando muita fibra, a estadunidense conseguiu quebrar a rival no oitavo game e fechou o set vencendo oito dos últimos novo pontos: 6/3, em meia hora.

Mais uma vez, Kenin iniciou a parcial com uma boa vantagem de 4/1, mas dessa vez com muito mais altos e baixos. Nos dois primeiro sets, apenas sete break points foram oportunizados no total, enquanto só no terceiro foram 12. A estadunidense salvou três de quatro, contra 6/8 de Barty, incluindo três match points. No fim, a norte-americana conseguiu confirmar se saque no décimo game para garantir uma impressionante vitória.

Barty agora tem a liderança do ranking ameaçada por Osaka e Karolina Pliskova. Caso a japonesa vença sua partida de estreia contra a #74 Tatjana Maria, ela já tira as chances da australiana de manter o #1, enquanto a tcheca precisa chegar ao menos até as semifinais para tentar retomar este posto.

Enquanto isso, Kenin, que além de dois títulos e três finais em simples no ano, já havia batido Serena Williams em Roland Garros, avança na Rogers Cup para enfrentar a vencedora do confronto entre a #33 Dayana Yastremska e a #39 Victoria Azarenka.