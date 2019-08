Bertens passa fácil por di Lorenzo e estreia com vitória tranquila no WTA de Toronto

A #5 Kiki Bertens estreou com vitória fácil no WTA Premier 5 de Toronto, no Canadá. A holandesa, que saiu de bye, precisou apenas de 65 minutos para despachar a estadunidense #152 Francesca Di Lorenzo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, e garantir vaga na terceira rodada.

Bertens não teve a menor dificuldade de se impor e fazer valer o favoritismo. Desde o início, ela dominou os pontos e não deixou a adversária respirar. Além de quase não conseguir jogar no saque da holandesa, Di Lorenzo ainda jogou muito mal no seu serviço. A norte-americana só não teve break point contra em um dos seus games, em todo o jogo.

A supremacia da holandesa foi em todos os aspectos: pontos ganhos no primeiro saque (86% - 49%), segundo serviço (58% - 33%) e devolução (56% - 27%). Além disso, ela salvou todas as três chances de ser quebrada que teve, enquanto que a adversária ficou contra a parede nove vezes e conseguiu reverter apenas quatro.

Na primeira etapa, Bertens voou em todos os games, exceto no último. A velha frase ‘sempre é mais difícil para fechar’ se fez valer e ela teve que salvar três break points, sacando para o set, para poder vencer em 6/2 após 36 minutos.

Já na segunda parcial, a tarefa foi ainda mais tranquila para a favorita. Di Lorenzo praticamente só jogou no quinto game, quando sacou muito bem. No restante, foi pressionada o tempo todo e sucumbiu, com três quebras contra; uma delas justamente no final da partida. 6/1 em 29 minutos e 2 sets a 0 para a holandesa.

Com a vitória, Kiki Bertens avança à terceira rodada da Rogers Cup e terá uma adversária mais complicada pela frente. A próxima oponente sairá do confronto entre a russa #40 Daria Kasatkina e a canadense #27 Bianca Andreescu, que se enfrentam nesta quarta (7).