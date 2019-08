Zverev tem trabalho, mas começa campanha em Montreal com vitória sobre Norrie

Campeão do torneio em 2017, o #7 Alexander Zverev estreou com vitória no Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Após sair de bye, o alemão entrou em quadra e garantiu a vaga para a terceira rodada ao derrotar o #62 Cameron Norrie. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 7/6(4) e 6/4, em 1h40 de uma partida decidida no detalhe.

O jogo teve dois momentos bem distintos. No primeiro set, os tenistas foram quase perfeitos no saque e não deram chances ao adversário. Não houve break points disputados a não ser no último game antes do tie-break, em que o alemão salvou o set point contra.

Zverev e Norrie tiveram naquela parcial, respectivamente, 7-3 em aces, 70% - 68% de primeiro saque em quadra e 83% - 73% de pontos ganhos com o primeiro serviço. O equilíbrio e firmeza ao sacar dos dois levou o placar a 6/6 e a decisão ao game desempate. No tie-break, o cenário foi justamente o contrário, e houve sete mini quebras entre 11 pontos disputados; o alemão levou a melhor em quatro delas e faturou a etapa.

Confiante, Zverev se soltou mais no segundo set. Ele chegou a fazer um belo ‘tweener’ (golpe de costas batendo a bola entre as pernas) e um lindo golpe rápido e preciso de backhand para lhe garantir dois match points no último game. O alemão podia ter conseguido vantagem ainda mais cedo, no sétimo game, mas perdeu dois break points.

Norrie continuou dando trabalho na segunda parcial e teve algumas chances de quebrar no terceiro game, mas desperdiçou. No fim, porém, o número sete do mundo não fez o mesmo e, no saque do britânico, garantiu a vitória por 6/4 na etapa e por 2 a 0 na partida.

Na próxima partida pela Coupe Rogers, Zverev encara o georgiano #17 Nikoloz Basilashvili, que derrotou o alemão #35 Jan-Lennard Struff por 2 a 1, de virada, parciais de 2/6, 6/2 e 6/3.