Halep sofre bastante e precisa de duas horas e meia para vencer Brady em Toronto

A #4 Simona Halep estreou tomando susto no WTA Premier 5 de Toronto, no Canadá. A atual campeã, que saiu de bye na primeira rodada, começou a trajetória no torneio tendo que se superar e virar para cima da #76 Jennifer Brady para avançar. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6(5), após uma maratona de 2h30, nesta quarta-feira (7).

Desde o início, Halep teve muita dificuldade para se impor sobre a adversária. Brady veio com fortes golpes de direita e um ótimo jogo junto à rede. A romena teve que sair da sua zona de conforto, com jogo na linha de base, e passar a agredir ainda mais para cortar o ritmo da oponente.

O problema foi que a atual campeã do torneio começou a errar muito por conta disso. Foram diversas tentativas de winner beliscando a linha resultando em bolas para a fora. Com isso, ela registrou 33 erros não-forçados em toda a partida. A sorte de Halep é que Brady também tinha seus momentos de baixa performance. A norte-americana apresentou algumas instabilidades, principalmente no primeiro saque, que às vezes não entrava em quadra e facilitava algo que a romena faz muito bem, que é devolver.

Assim, com altos e baixos, as duas fizeram um duelo muito parelho e imprevisível. As tenistas tiveram o mesmo número de quebras, com sete para cada, o que mostra como os serviços simplesmente não faziam muito efeito. Além disso, venceram uma quantidade igual de games (17) e Brady, que perdeu o jogo, venceu mais pontos (110-107), mas Halep conseguiu os seus em momentos mais cruciais.

No primeiro set, Brady conseguiu duas quebras, contra uma da oponente e faturou a parcial por 6/4. No segundo, ela repetiu o feito, só que dessa vez, ela cedeu três games de serviço e viu a adversária registrar 7/5 para empatar a partida. A etapa final foi ainda mais maluca e registrou seis quebras, três para cada. Apesar do nível mais baixo no saque, as duas estiveram iguais nesse aspecto e foram decidir no tiebreak.

Halep levou a melhor com três mini-breaks contra dois para a norte-americana. Com isso, ela fechou a última etapa por 7/6, com 7-5 no desempate, e finalmente concluiu o duelo com vitória por 2 a 1, para espantar a zebra e seguir na luta para defender o título.

Na próxima rodada da Rogers Cup, a sua oponente será a vencedora do confronto entre a #24 Donna Vekic e a #198 Svetlana Kuznetsova.