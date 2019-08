Atual campeão, Nadal sobrevive à estreia complicada contra Evans e avança em Montreal

O início da caminhada do #2 Rafael Nadal para defender o título no Canadá foi bastante complicado. Voltando a jogar pela primeira vez desde Wimbledon, o espanhol sofreu com as três paralisações devido à chuva e com um adversário, o qualifier britânico #54 Daniel Evans em um dia inspiradíssimo, mas triunfou por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (6) e 6/4, em 2h01 de partida, e estreou com vitória no Masters 1000 de Montreal.

Campeão da edição passada, realizada em Toronto, o 'Toro Miúra' tem ao todo quatro títulos do torneio canadense (2005, 2008, 2013 e 2018). O espanhol, que defende 1000 pontos no torneio, viu-se em apuros logo em seu primeiro jogo e precisou se impor em ambos os sets para superar Evans, que mesmo com a derrota saiu de quadra com a sensação de dever cumprido.

Depois de um bom tempo sem atuar, Nadal começou o duelo um pouco sem ritmo e foi quebrado logo no primeiro game. Aos poucos, o espanhol foi se encontrando e devolveu a quebra no sexto game. A partir daí, a partida seguiu bastante equilibrada e com pontos bem longos. O cabeça de chave número um chegou a ter duas chances de fechar o set quando Evans sacava em 4/5, mas o britânico conseguiu se manter vivo na parcial.

Foi então que veio a chuva e paralisou o confronto. Na volta, os tenistas foram confirmando seus serviços e a decisão foi para o tie-break, onde Evans abriu vantagem e, contando com oscilações de Nadal, chegou a ter triplo set point. Porém, o 'Toro Miúra' fez valer seu espírito guerreiro, ganhou cinco pontos em sequência e virou o game desempate, fechando em 7/6 (8-6).

No segundo set, o atual campeão manteve o embalo e já largou com uma quebra de saque, abrindo 2/0 rapidamente. Entretanto, a chuva deu as caras novamente e deixou a partida paralisada por mais tempo. Desta vez, foi o britânico que voltou melhor e devolveu a quebra no sexto game, empatando o placar em 3/3.

Sem se deixar abater, o espanhol obteve novo break logo em seguida com ótimas jogadas e não deixou o adversário reagir mais. Aliando com maestria o saque aberto e o forehand na cruzada, o pentacampeão no Canadá fez valer a vantagem mínima e decretou a vitória suada por 6/4.

Na próxima rodada da Coupe Rogers, Nadal vai enfrentar o argentino #24 Guido Pella, que vive ótima fase e bateu o moldavo #39 Radu Albot por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 7/6 (2). Na primeira rodada, o tenista sul-americano já havia vencido o belga David Goffin, cabeça de chave número 15 da competição.