Em partida disputada, Thiem vence Shapovalov e vai à terceira rodada do Masters 1000 de Montreal

Vindo de bye na primeira rodada por ser cabeça de chave do Masters 1000 de Montreal, #4 Dominic Thiem estreou nesta quarta (7) no com o pé direito no torneio. Enfrentando o canadense #32 Denis Shapovalov, o austríaco triunfou por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em 1h49 de partida.

O primeiro set foi disputadíssimo, com os dois tenistas sacando bem e buscando a vantagem. A parcial seguiu sem quebras até o 11º game, quando Thiem aplicou boas devoluções e conseguiu o break, abrindo 5/4. Em seguida, serviu firme e não deu chances a Shapovalov, fechando o primeiro set em 6/4.

Precisando reagir para se manter vivo no confronto, o jovem canadense voltou melhor e equilibrou as ações na segunda parcial. Consistente nas trocas de bola, Shapovalov alcançou a quebra no sexto game e abriu 4/2. Sólido também em seus games de saque, o número 32 do ranking venceu o segundo set por 6/3 e levou a decisão para o terceiro set.

A terceira parcial foi equilibrada, com nenhum dos dois tenistas se arriscando muito, mas ao mesmo tempo, buscando a vantagem no momento decisivo. No oitavo game, Thiem aproveitou os erros de Shapovalov e conseguiu a quebra, abrindo 5/3. Na sequência, sacou bem e selou a vitória por 6/3.

Na terceira rodada do Coupe Rogers, Thiem enfrentará o croata #16 Marin Cilic, que venceu o australiano #65 John Millman por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4. O confronto acontece nesta quinta-feira (8), às 13h (de Brasília).