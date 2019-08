Svitolina tem trabalho, mas passa por Siniakova e avança à segunda rodada em Toronto

Campeã em 2017, a #7 Elina Svitolina fez sua estréia no WTA Premier 5 de Toronto com uma adversária que já conhece bem, a tcheca #41 Katerina Siniakova. Mantendo 100% no retrospecto, Svitolina conseguiu mais uma boa vitória contra a tcheca, fazendo 6/3, 4/6 e 6/3, em 2h02, nesta quarta-feira (7).

A primeira parcial da partida entre as jogadoras ficou com quem soube melhor aproveitar as oportunidades. Svitolina foi a primeira a conquistar quebra (segundo game) e apesar de ser quebrada logo em seguida, manteve sua compostura. A ucraniana salvou break point no quinto game, conquistou sua segunda quebra no sexto e salvou novos break point no sétimo para conseguir sair com a parcial no bolso - 6/3, em 40 minutos.

Na segunda parcial, Siniakova foi quebrada já no primeiro game e novamente conquistou quebra já em seguida. A tcheca voltou a mostrar dificuldades na hora de converter break point, mas acabo por converter um (de dois) que teve no oitavo game, conquistando assim o set e normalizando o marcador.

A terceira parcial contou com altos e baixos pela parte de ambas as tenistas. Siniakova dessa vez saiu na frente, conquistando quebra no primeiro game, mas foi quebrada logo em seguida e perdeu sua breve vantagem. A tcheca voltou a quebrar o serviço da ucraniana no quinto game, mas novamente sofreu quebra em seguida. No oitavo game, Elina conquistou a terceira quebra do set e logo em seguida serviu para a partida, onde precisou jogar 15 pontos (três deles sendo break points, cinco deuces e três match points).

Na estatística de serviço, Siniakova levou a melhor em aces disparados (sete contra seis), nas dupla faltas ganhas pela adversária (Svitolina disparou seis, a tcheca apenas uma), e no segundo serviço (47% contra 41). A cabeça de chave número sete levou a melhor no primeiro serviço (65% contra 56%).

Svitolina enfrentará na terceira rodada da Rogers Cup a #12 Belinda Bencic que vingou-se da alemã #25 Julia Goerges vencendo por 5/7, 6/3 e 6/4.