Tsitsipas é surpreendido e cai para Hurkacz na segunda rodada em Montreal

O #48 Hubert Hurkacz está nas quartas de final do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O polonês garantiu a vaga após conseguir um belo feito, eliminando o #5 Stefanos Tsitsipas, nesta quarta-feira (7). A partida teve uma hora e cinquenta minutos, e o placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

O polonês conseguiu impor seu jogo e fazer uma partida parelha com o favorito desde o início. Hurkacz aguentou muito bem o jogo agressivo e rápido do adversário. Ele se defendeu e soube partir para o ataque nos momentos certos.

Tsitsipas e Hurkacz estiveram equilibrados em muitos aspectos: 9 a 8 em aces, 8 a 8 em duplas faltas, 89 a 80% de aproveitamento com o primeiro saque, entre outros. A principal diferença a favor do ganhador foi ele ser mais decisivo nos pontos importantes. O grego teve até mais chances de quebrar o oponente e abrir na frente, mas quase não as aproveitou; ele confirmou apenas um de 10 break points a seu favor, enquanto o polonês garantiu dois de seis.

Nos dois primeiros sets, o cenário foi parecido. Aquele que venceria a parcial conseguiu uma quebra logo no início e segurou a vantagem até o final. Tsitsipas garantiu o feito na primeira parcial e Hurkacz o fez na segunda.

A terceira etapa trouxe um momento diferente. Os dois não foram quebrados no começo como aconteceu antes e se focaram no serviço. Assim, a parcial foi até o final quase sem break points disputados - com exceção do primeiro game, que foi longo e o polonês teve que se salvar quatro vezes. No fim, o número 48 do mundo pressionou bastante na devolução no oitavo game e incomodou o grego. Ele assegurou assim a quebra e confirmou seu serviço para fechar a etapa por 6/3, e a partida por 2 a 1.

Com a vitória, Hurkacz registra um aproveitamento de 4-4 contra top 10 nesta temporada. Na próxima fase da Coupe Rogers, ele terá mais um duelo difícil. O adversário será o #20 Gael Monfils, que derrotou o #125 Ilya Ivashka por 2 sets a 0 na segunda rodada.