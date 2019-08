Thiem vence duelo disputado contra Cilic e dá sequência à sua melhor campanha em Montreal

Se o seu retrospecto no Masters 1000 de Montreal era bastante ruim até aqui, o #4 Dominic Thiem mostrou que este ano veio para mudar esse panorama. Depois de derrotar Shapovalov na estreia, o austríaco superou o croata #16 Marin Cilic por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7) e 6/4, em 1h53 de um jogo equilibradíssimo, e se garantiu nas quartas de final do torneio.

Esse foi apenas o segundo triunfo de Thiem na Coupe Rogers. A primeira foi justamente na estreia, quando passou por Shapovalov. O austríaco nunca havia conquistado uma vitória no torneio desde que começou a participar da chave principal, há cinco anos atrás.

Na partida desta quinta, o cabeça de chave número dois do torneio levou a melhor no detalhe. Com uma grande atuação, Thiem salvou todos os nove break points que enfrentou e se impôs em momentos cruciais, principalmente com seus golpes do fundo da quadra, que estiveram bem afiados.

No primeiro set, os dois tenistas sacaram muito bem e foram para o tie-break. Cilic até tentou resistir e chegou a salvar set points, mas acabou cedendo uma nova mini quebra na hora decisiva e viu o austríaco fechar a parcial em 7/6 (9-7).

Embalado, Thiem conquistou um break nos games iniciais do segundo set e apenas controlou a vantagem no placar até o final. O número quatro do ranking chegou a ter um match point no saque do croata no nono game, mas não conseguiu aproveitar. Sacando para o jogo logo depois, precisou enfrentar duplo break point para decretar a vitória suada por 6/4.

Nas quartas de final, Thiem vai enfrentar o russo #9 Daniil Medvedev, que não deu chances ao chileno #36 Christian Garin e triunfou por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Esse será o terceiro confronto entre os tenistas no circuito da ATP. Nos dois anteriores, em São Petersburgo e em Barcelona, o austríaco levou a melhor.