Em Toronto, Pliskova bate Kontaveit e segue firme na briga pelo topo do ranking

Atual #3 do ranking, Karolina Pliskova segue firme na briga pelo topo. Nesta quinta (8), a tcheca jogou um ótimo tênis e superou a estoniana #19 Anett Kontaveit por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h19 de partida. Com o resultado, garantiu-se nas quartas de final do WTA Premier 5 de Toronto, no Canadá.

Com a eliminação precoce de Barty, Pliskova passou a lutar pela liderança do ranking com a japonesa Naomi Osaka, que ainda entrará em quadra para jogar sua partida de oitavas. Para conseguir manter as chances de ser número um, a tcheca precisa chegar no mínimo nas semis do torneio.

Em um duelo bem disputado, Pliskova começou saindo atrás após ter seu serviço quebrado logo no início. Porém, a tcheca reagiu, conquistou duas quebras em sequência e abriu 5/3. Sacando para o set, salvou dois break points e fechou em 6/3.

Fazendo valer o bom aproveitamento de 80% dos pontos ganhos no 1° serviço, Pliskova também levou a melhor na segunda parcial, onde Kontaveit foi bastante consistente e deu trabalho a cabeça de chave número três. Confiante em seus golpes de fundo, principalmente o forehand, a tcheca conquistou a quebra no 11° game e decretou a vitória por 7/5.

Nas quartas de final da Rogers Cup, Pliskova vai enfrentar a canadense #27 Bianca Andreescu, tenista da casa, que eliminou a holandesa #5 Kiki Bertens por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 6/7 (7) e 6/4.