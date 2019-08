Imparável: Andreescu supera mais uma maratona, elimina Bertens e vai às quartas em Toronto

Em duelo entre duas das melhores tenistas do ano, a #27 Bianca Andreescu, 19 anos, eliminou a #5 Kiki Bertens e avançou às quartas de final do WTA Premier 5 de Toronto. Andreescu, que não atuava desde Roland Garros por conta de uma lesão no ombro, eliminou a holandesa em três sets, parciais de 6/1, 6/7(7) e 6/4, em 2h33, nesta quinta-feira (8).

Mesmo vindo de duas longas partidas após um longo tempo parada, Andreescu atropelou no primeiro set, que foi interrompido logo no começo por conta de chuva. A dona da casa só perdeu três pontos no seu saque durante a parcial e quebrou Bertens no segundo e sexto games para fazer 6/1, em 32 minutos.

Melhorando em 30% seu aproveitamento de pontos no primeiro serviço - de 53% para 83% -, Bertens ameaçou mais o saque da rival do que foi ameaçada no segundo set. Andreescu enfrentou oito break points, contra três da holandesa, mas cada uma quebrou uma vez antes do game de desempate. A canadense chegou a ter um match point no tiebreak, mas a cabeça de chave cinco resistiu e virou para fechar em 7/6(7), em 1h12.

Mostrando uma resiliência impressionante, Andreescu voltou para o set decisivo abrindo 3/0 logo de cara, mas Bertens conseguiu voltar para o jogo com uma quebra no sétimo game. Logo na sequência, a holandesa enfrentou um break point, mas igualou o placar em 4/4.

A canadense deu a resposta confirmando seu saque de 40-0 e a partida parecia se encaminhar para um novo tiebreak após a holandesa fazer 40-15 no seu serviço. A dona da casa, porém, virou e oportunizou mais dois match points, brilhantemente salvos com ótimos saques da cabeça cinco. Na sequência, porém, Bertens serviu duas duplas faltas seguidas - de suas dez na partida - e cedeu a vitória: 6/4, em 49 minutos.

Mesmo tendo jogado apenas uma partida entre março e agosto, Andreescu já soma 35 vitórias e apenas três derrotas em partidas completas no ano. Contra tenistas dentro do top dez, são cinco vitórias em cinco confrontos em 2019. Nessa mesma época do ano, em 2018, a canadense ocupava a posição #208 do ranking, enquanto nesse momento está subindo para a #21. Além disso, a dona da casa nunca havia vencido uma partida na Rogers Cup na carreira - já são três nesta edição.

Em busca de uma vaga à semifinal, Andreescu testará seu 100% de aproveitamento contra tenistas do top 10 diante da #3 Karolina Pliskova, que está na briga para retomar a liderança do ranking, e vem de vitória sobre a #19 Anett Kontaveit.