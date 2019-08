Duas semanas após derrota em Hamburgo, Zverev se vinga de Basilashvili e avança em Montreal

Mesmo sem viver seu melhor momento no circuito, o #7 Alexander Zverev segue com o espírito de luta dentro da quadra. Nesta quinta-feira (8), o alemão venceu uma longa batalha de 2h44 contra o georgiano #17 Nikoloz Basilashvili e avançou às quartas do Masters 1000 de Montreal. O triunfo de Sascha foi por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 5/7 e 7/6 (5).

Com o resultado, Zverev se vingou da derrota sofrida dentro de casa há duas semanas atrás, no ATP 500 de Hamburgo, onde Basilashvili o eliminou nas semis e, em seguida, conquistou o título.

Como já era de se esperar, o confronto entre os tenistas foi bastante equilibrado e foi decidido no detalhe em todos os sets. Com um baixo aproveitamento com o 2° serviço, os dois sofreram nos games de saque, principalmente pelas boas devoluções que conseguiram encaixar. Ao todo, foram cinco quebras para cada lado.

Mesmo servindo mal, foram 14 duplas faltas e nenhum break point salvo ao longo da partida, Zverev foi consistente e resistiu muito bem aos golpes potentes do georgiano do fundo da quadra. No tie-break do terceiro e decisivo set, o alemão chegou a ter 4-2 de vantagem, mas perdeu a mini quebra logo em seguida ao cometer um erro bobo.

Porém, sem se abater e perder a confiança, contou com duas falhas no forehand de Basilashvili e decretou a vitória suada por 7/6 (7-5). Ao final, Sascha comemorou bastante e demonstrou grande alívio por ter conseguido o triunfo. Agora, ele lidera o h2h entre os dois por 2 a 1.

Nas quartas de final da Coupe Rogers, Zverev, que foi campeão do torneio em 2017, irá enfrentar o russo #8 Karen Khachanov, que eliminou o canadense #21 Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (7), 7/5 e 6/3, em 2h50 de um grande jogo.