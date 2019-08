Khachanov frustra torcida da casa e vira contra Auger-Aliassime em Montreal

Semifinalista do Masters 1000 de Montreal em 2018, o #8 Karen Khachanov acabou com as esperanças de um título de simples para um dono da casa que não acontece desde 1958. Nesta quinta-feira (8), o russo derrubou o #21 Félix Auger-Aliassime de virada, com parciais de 6/7(7), 7/5 e 6/3, em 2h52, e avançou às quartas de final do torneio canadense.

Apesar de ótimos sacadores, os tenistas tiveram muitos problemas para confirmar seu saque na primeira parcial. Apesar de ter contabilizado cinco duplas faltas, Aliassime enfrentou somente dois break points, mas ambos aproveitados por Khachanov. O russo chegou a sacar para o saque em 5/4, mas foi quebrado - no total cedeu sete oportunidades de quebra para o canadense, que aproveitou duas. No tiebreak, o cabeça de chave seis teve dois set points, mas não conseguiu converter nenhum deles e viu o canadense se superar para fechar em 7/6(7), após 1h06.

Aliassime começou a segunda parcial vencendo oito dos nove primeiros pontos e fazer 2/0, porém mais uma vez o jogo foi uma montanha russa. O canadense foi quebrado em um longo quarto game e conseguiu quebrar de volta logo na sequência em mais um game disputadíssimo.

A partir daí, porém, Khachanov embalou três games seguidos para fazer 5/3 e se posicionar para sacar outra vez, só para ser quebrado de 0-40. Mesmo assim, o russo conseguiu manter o foco e, após ver Auger-Aliassime igualar em 5/5, venceu oito dos últimos nove pontos da parcial e fez 7/5, em 1h04.

No set decisivo, os dois melhoraram exponencialmente seu aproveitamento no saque. Ambos só perderam oito pontos nos seus serviço em toda a parcial - o problema para Aliassime foi que cinco deles aconteceram no mesmo game, o quarto, enquanto Khachanov não enfrentou nenhum break point. Assim, o russo fechou com 6/3, em 42 minutos, e acabou com a corrida do jovem dono da casa.

Em busca de mais uma semifinal na Coupe Rogers, Khachanov enfrenta nesta sexta-feira (9) o alemão #7 Alexander Zverev, que vem de vitória épica sobre o #17 Nikoloz Basilashvili, parciais de 7/5, 5/7 e 7/6(5).