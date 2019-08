Em duelo de ex-campeãs, Svitolina passa fácil por Bencic e vai às quartas em Toronto

Campeã em 2017, a #7 Elina Svitolina fez sua partida de segunda rodada na Rogers Cup na tarde desta quinta-feira (8) contra uma grande adversária, a suíça #12 Belinda Bencic, vencedora do torneio em 2015. Apesar da partida ter sido paralisada por conta de chuva no Canadá, a ucraniana venceu rápido: 6/2 e 6/4, em apenas 1h19 para dar mais um passo rumo ao seu segundo título em Toronto.

Depois da dificuldade em sua estreia, Svitolina chegou em quadra para sua partida de segunda rodada renovada. Apesar de ter perdido os dois últimos encontros contra a suíça - um deles ainda em 2019 -, a ucraniana não se perdeu no mental e deu um show em consistência.

Durante toda a partida, a ucraniana conquistou seis quebras no serviço da adversária (três em cada set), e sofreu apenas três. Svitolina liderou no quesito break points, tendo ao todo 13 (contra seis de Bencic). No serviço, a ucraniana disparou quatro aces para apenas uma dupla faltas, enquanto que a suíça ficou com apenas um ace para sete dupla faltas - apesar disso, a número 12 do mundo ainda colocou mais bolas de primeiro serviço na quadra adversária que a ucraniana: 66% contra 58%.

Elina segue para às quartas de final do WTA Premier 5 de Toronto e enfrentará a americana #29 Sofia Kenin, que já derrubou a #1 Barty no torneio e vem de vitória fácil no encontro de jovens talentos contra a ucraniana #33 Dayana Yastremska, com duplo 6/2.