Serena se recupera nos dois sets e elimina Alexandrova em Toronto

A #10 Serena Williams está garantida pela oitava vez nas quartas de final do WTA Premier 5 de Toronto, no Canadá. A norte-americana conseguiu a vaga após derrotar a #48 Ekaterina Alexandrova, que veio do qualifying. A partida foi decidida por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 90 minutos, nesta quinta-feira (8).

Mesmo com o placar indicando um jogo tranquilo, a realidade foi mais complicada. Serena teve um pouco de dificuldade para se impor em alguns momentos, principalmente no começo dos sets. Ela foi quebrada em ambos games iniciais nas duas etapas e teve que se recuperar para garantir a vitória. Na primeira parcial, chegou a perder o serviço duas vezes seguidas e precisou reverter um 3/0 contra.

Apesar disso, Serena dominou a partida ainda, na maioria dos aspectos: aces (6-4), primeiro saque em quadra (57% - 53%) e duplas faltas (2-11). Inclusive, dois desses erros duplos da russa aconteceram em seguida em um momento crucial. A tenista perdeu a cabeça e entregou a liderança de graça quando sacava em 3/2 no primeiro set.

Alexandrova teve até mais winners do que a norte-americana na partida (24-18), mas de nada adiantou, pois, principalmente, seu saque não funcionou. Ela jogou com o segundo serviço em 47% do pontos e ganhou apenas 36% deles. Com isso, apesar de ter quebrado a adversária três vezes, a russa teve um número incrível de break points contra, com 17. Mesmo se salvando na maioria, perdeu o saque em cinco ocasiões.

Assim, Serena reverteu as desvantagens que teve e fechou a partida em dois sets. Com a vitória, ela segue em busca do quarto título da Rogers Cup. Na próxima rodada, ela fará a reedição da final do último US Open, quando perdeu para a #2 Naomi Osaka, que vem de vitória sobre a #65 Iga Swiatek.