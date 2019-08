Fognini vence Mannarino e vai encarar Nadal nas quartas em Montreal

O #11 Fabio Fognini está nas quartas de final do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O italiano garantiu a vaga após derrotar o #69 Adrian Mannarino por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h47, nesta quinta-feira (8).

Fognini dominou completamente a partida. Desde o início, ele impôs seu ritmo e aplicou um belo nível de tênis. O tenista jogou de um jeito muito leve e saíram diversos golpes bem angulados e precisos, sem chances do adversário devolver. A variação também esteve presente, com lobs, dropshots e slices.

A agressividade do italiano se confirmou em 26 winners aplicados, contra 15 do oponente. Ele ainda venceu 14 pontos na rede, cinco a mais que o francês. Mannarino conseguiu um número maior de aces (7-3), mas isso de nada ajudou em seu serviço. O ex-top 30 foi muito mal no saque, principalmente no segundo (37% de pontos ganhos), e acabou tendo 12 break points contra; Fognini aproveitou cinco deles. O italiano enquanto isso ficou contra a parede apenas quatro vezes, sofrendo duas quebras.

No primeiro set, vida tranquila para o favorito. Ele sequer foi ameaçado em seu saque e ainda venceu duas vezes no serviço do oponente. Com isso, fechou a parcial em 6/2 rapidamente, após 34 minutos.

A segunda etapa foi mais complicada. As duas quebras sofridas pelo italiano aconteceram nesta parcial e deram esperança para Mannarino. Fognini, porém, continuou sendo melhor, principalmente na devolução, e reagiu aos momentos de queda de nível com maestria. Pressionando ainda mais o adversário, ele venceu três vezes no serviço do adversário e garantiu o set por 7/5, após uma hora e treze.

No fim, Fabio Fognini confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 0. Na próxima rodada da Coupe Rogers, o seu oponente não poderia ser mais difícil: o #2 Rafael Nadal. O atual campeão avançou às quartas após derrotar o #24 Guido Pella, também em dois sets.