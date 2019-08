Jogando em alto nível, Khachanov domina Zverev e se garante nas semis em Montreal

Campeão em 2017, última vez que a edição do torneio foi realizada em Montreal, o #7 Alexander Zverev deu adeus ao ser eliminado pelo #8 Karen Khachanov nesta sexta-feira (9). Bastante errático, o alemão perdeu por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h14 de partida. Com o resultado, o russo avançou para as semifinais do Masters 1000 do Canadá pelo segundo ano seguido.

O primeiro set foi decidido a partir do grande número de erros não forçados de Zverev. Foram 16 cometidos contra apenas três de Khachanov. Só no primeiro game ele somou quatro, o que culminou em uma quebra de saque. A partir daí, o russo apenas controlou a vantagem no placar com um ótimo aproveitamento nos games de serviço e não deu chances ao alemão.

Visivelmente irritado, Sascha chegou a quebrar uma raquete no nono game, quando sacava em 3/5. Sem se encontrar no jogo, continuou cometendo erros bobos do fundo da quadra e viu Khachanov conquistar novo break, fechando assim a parcial em 6/3 e largando na frente no duelo.

No segundo set, o alemão melhorou na consistência e conseguiu equilibrar um pouco mais o embate com o russo, que por sua vez se manteve sólido e bastante agressivo com o forehand. Porém, no sexto game, Zverev voltou a oscilar e cometeu os mesmos erros que acabaram o prejudicando na parcial anterior.

Se beneficiando das falhas do adversário, Khachanov conquistou a quebra e abriu 4/2. Foi então que a chuva, que já havia atrasado o início da partida, apareceu novamente e paralisou o confronto por alguns minutos. Na volta, o russo encaixou ótimos saques e confirmou seu serviço, aumentando a liderança no marcador para 5/2.

Após Zverev se manter vivo no jogo e jogar a pressão para o outro lado, Khachanov foi servir para a vitória e se viu em apuros ao enfrentar duplo break point contra. Entretanto, o russo fez valer o belo aproveitamento de pontos ganhos com o 1° saque (82%), salvou as duas chances que o alemão teve e decretou o triunfo com outro 6/3.

Nas semifinais da Coupe Rogers, seu adversário será o russo #9 Daniil Medvedev, que mais cedo atropelou o austríaco #4 Dominic Thiem em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/1.