Ela não para: Andreescu vence mais uma longa partida, bate Pliskova e avança em Toronto

O público canadense que está presente na Rogers Cup não pode reclamar de falta de entretenimento. Na tarde desta sexta-feira (9), a dona da casa #27 Bianca Andreescu deu mais um espetáculo em quadra, dessa vez para despachar a tcheca #3 Karolina Pliskova pelas parciais de 6/0, 2/6 e 6/4, em 1h44.

Em um primeiro set esmagador, Andreescu teve todos os nove break points a seu favor, e converteu três deles. A canadense perdeu apenas três pontos em seus games de serviço e mostrou novamente que seu jogo mental deve, de fato, ser elogiado.

A chave para um set tão bom acabou sendo a porcentagem de pontos ganhos no primeiro serviço: Andreescu teve 89%, enquanto que Pliskova ficou em 45%. A canadense ainda contou com quatro duplas faltas da tcheca, que, apesar do apelido de Ace Queen', não disparou qualquer ace durante a parcial.

Na segunda parcial, Pliskova reagiu. Depois de conversar com a coach, Conchita Martinez, a tcheca pôs a cabeça no lugar e passou a jogar seu melhor tênis. Karolina venceu cinco games seguidos, abrindo vantagem de 5/0 e chegou a servir para o set em 5/1, mas, depois de desperdiçar dois set points, teve seu serviço quebrado pela primeira vez (na parcial em questão). Andreescu, apesar de conseguir uma das quebras de volta, acabou sofrendo uma outra no último game, perdendo o set e tendo que jogar sua quarta partida de três sets em sequência.

A terceira e última parcial foi decida pelos detalhes. Andreescu salvou três break points já em seu primeiro game de serviço (segundo da parcial) e a partida seguiu de forma equilibrada até o nono game quando Pliskova teve seu serviço quebrado pela quinta vez na partida. Em seguida, e contanto com o total apoio da torcida, a jovem de 19 anos fez um excelente game de serviço, fechando em 40-0, e conquistou sua primeira vitória em cima da tcheca ex número um, e sua segunda em cima de uma top 5 na semana.

Andreescu fez 21 winners e 25 erros não-forçados em sua partida de vitória em cima da tcheca, disparou três aces e cometeu cinco dupla faltas. Pliskova, que durante muitos momentos mostrou-se desconfortável com seu próprio ritmo, fez 18 winners e 35 erros não-forçados, a tcheca enfrentou problemas com seu serviço devido a ótima devolução da canadense, e por conta disso disparou apenas quatro aces e cometeu sete dupla faltas.

Na semifinal do WTA Premier 5 de Toronto, Bianca enfrentará #29 Sofia Kenin, que venceu a #7 Elina Svitolina, em sets diretos. Este será o terceiro encontro entre as duas no ano, e cada uma venceu uma até agora.