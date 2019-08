Sem drama, Serena domina Osaka e espera Halep nas semis em Toronto

Em uma partida muito segura, a #10 Serena Williams venceu o reencontro com a #2 Naomi Osaka nas quartas do WTA Premier 5 de Toronto. Williams, que havia perdido as duas partidas contra a japonesa anteriormente em sets diretos, venceu sem muitos problemas, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h18, nesta sexta-feira (9).

Diferente da conturbada final do US Open do ano passado, a partida no Canadá foi dominada por Serena. A estadunidense teve um ótimo aproveitamento no saque, não enfrentando nenhum break point durante a partida, enquanto Osaka teve muitas dificuldades para contra-atacar a rival.

Apesar do número aproximado de pontos ganhos no total - 63 a 52 para Williams -, a americana não tomou sustos. Na primeira parcial, Serena oportunizou três break points e aproveitou o último deles no oitavo game, confirmando seu saque na sequência e fazendo 6/3, em 33 minutos. Osaka conseguiu somente dois winners em todos o set, contra 12 de Williams, e cometeu 11 erros não-forçados, dois a mais que a adversária.

Osaka diminuiu seus erros na segunda parcial - cometeu sete não-forçados -, mas continuou com um baixo número de winners - somente três no set. Serena conseguiu a quebra logo no terceiro game, e a japonesa melhorou na partida a partir daí, mas sem conseguir ameaçar a rival. Sacando para o jogo em 5/4, Williams chegou a ter três match points salvos, mas voltou a sacar bem e fechou a partida: 6/4, em 45 minutos.

Serena fez uma das melhores atuações em muito tempo em termos de consistência, com 31 winners, incluindo 12 aces, 22 erros não-forçados e três duplas faltas. Enquanto isso, Osaka não conseguiu executar sua tática: foram apenas cinco bolas vencedoras no total, nenhum ace e 18 erros. Apesar da eliminação nas quartas, porém, a japonesa vai retomar a liderança do ranking da WTA na próxima semana após a queda precoce de Ashleigh Barty.

Em busca de seu quarto título da Rogers Cup, Serena Williams pode reencontrar a #4 Simona Halep, após a derrota dura sofrida em Wimbledon no mês passado. Halep enfrenta nas quartas a qualifier #91 Marie Bouzkova.