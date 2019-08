Kenin elimina ex-campeã Svitolina e marca reencontro com Andreescu nas semis de Toronto

Os 20 anos da jovem americana #29 Sofia Kenin não a impedem de pensar como uma grande - e experiente - campeã. No começo da tarde desta sexta-feira (9), Kenin venceu sua partida de quartas de final na Rogers Cup onde jogou contra a última campeã do torneio em Toronto, a #7 Elina Svitolina. A partida, que marcou o segundo encontro entre as jogadoras, acabou com 7/6(2)e 6/4, em 1h47.

Apesar de sair com a vitória, Kenin não teve um caminho fácil durante a partida. Na primeira parcial, a americana começou mal e foi completamente envolvida pelo jogo de Svitolina, que não demorou para abrir 4/0 de vantagem. Apesar de esboçar uma ótima reação -vencendo os próximos três games-, Kenin ainda viu a ucraniana servindo para a parcial e precisou correr muito para conquistar a quebra e normalizar o placar para 5/5. Ambas as jogadoras confirmaram seus serviços e a parcial foi ao tiebreak.

No game desempate, Svitolina pareceu não estar em quadra. A ucraniana perdeu os cinco primeiros pontos e só conseguiu sair do zero por conta de uma dupla falta de Kenin, que acabou conquistando o set, fazendo 7/6(2), em 63 minutos.

Na segunda parcial, Kenin conquistou a única quebra de serviço (apesar dos oito break points vistos ao todo) no quinto game. A americana continuou com seu bom ritmo e soube tirar ótimo proveito dos erros cometidos pela experiente adversária.

A partida contou com sete aces, seis deles disparos por Svitolina, que cometeu quatro das nove dupla faltas totais. A ucraniana chegou a fazer 11 pontos seguidos, enquanto que Kenin conseguiu apenas quatro, e também saiu com o maior número de pontos vencidos ao todo: 88/164, o que mostra a superioridade da estadunidense nos momentos cruciais.

Kenin buscará uma vaga na final do WTA Premier 5 de Toronto cotra a dona da casa #27 Bianca Andreescu, que venceu uma tremenda partida contra a #3 Karolina Pliskova. O confronto direto entre as jovens jogadoras está em um a um, tendo Andreescu vencido o último encontro no Miami Open.