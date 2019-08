Andreescu supera Kenin e é primeira canadense na final de Toronto desde 1969

A tarde deste sábado (10) foi histórica para os canadenses que estavam presentes no WTA Premeier 5 de Toronto. Dona da casa, a #27 Bianca Andreescu fez sua partida de semifinal contra a americana #29 Sofia Kenin e acabou saindo com sua primeira vitória em sets diretos ao fazer 6/4 e 7/6(5), em 2h06.

A rivalidade entre as jovens jogadoras começou ainda na temporada 2019 e já rendeu três ótimas partidas - poderiam ser quatro, já que a canadense deu W.O. antes da segunda rodada de Roland Garros. Andreescu, que entrou em quadra como favorita por conta do público local, não decepcionou, jogou muito e acabou com sua segunda vitória seguida em cima da adversária um ano mais velha.

Durante a primeira parcial, a partida foi equilibrada durante a maior parte do tempo. Foi apenas no sexto game que a dona da casa teve break points a seu favor, salvos com eficiência por Kenin - que durante a semana atual mostrou-se muito eficaz em salvá-los.

No oitavo game, Andreescu perdeu mais uma chance de quebra e em seguida precisou salvas dois break points para não ficar em desvantagem em um estágio tão arriscado. A canadense fez bem e logo em seguida conseguiu sua primeira quebra de serviço da partida e também o primeiro set: 6/4, 48 minutos.

Na segunda parcial, Kenin mostrou sua força mental. A americana ficou em desvantagem durante boa parte do set, precisou quebrar o serviço de Andreescu quando a mesma servia para o jogo e ainda teve que salvar três break points/match points em 6/5* (no game mais longo da partida, com 19 pontos disputados) para levar a parcial ao tiebreak.

No game desempate, Andreescu não deixou seu psicológico ser afetado. A atual campeã de Indian Wells conseguiu três mini quebras e em seu quinto match point finalmente foi capaz de converter e ficar com a vaga para a final do torneio de casa.

Andreescu disparou todos os quatro aces vistos na partida e cometeu três das oito do dupla faltas. A canadense venceu 52% dos pontos totais (89/170).

Em lágrimas, Bianca afirmou em sua entrevista pós vitória: "... Isso [estar na final em casa], é ainda maior que Indian Wells".

Fazendo a final em casa, Andreescu fará sua estreia no top 20, onde á está garantida na 19ª posição. Caso vença do título, além de se tornar a primeira canadense a fazê-lo, ela subirá para a 14ª posição no ranking e subirá na corrida por uma vaga no WTA Finals, que agora acontece em Shenzen. Vale lembrar que no começo da temporada, Andreescu se quer fazia parte do top 150.

Andreescu disse que sua primeira memória da Rogers Cup é a de uma ainda (mais) jovem Belinda Bencic vencendo Serena Williams, então número um na edição de 2015. Agora, a canadense espera o confronto exatamente entre a mamãe ex-número um do mundo, atual #10 Serena Williams, e a jovem qualifier #91 Marie Bouzkova.