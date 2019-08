Siniakova/Krejcikova viram contra Azarenka/Barty e fazem final em Toronto

A primeira partida de semifinal de dupla da Rogers Cup aconteceu na tarde deste sábado. A dupla 100% tcheca formada por Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova acabou levando a melhor em cima da dupla de Victoria Azarenka e Ashleigh Barty ao fazer 3/6, 6/3 e 10-4, em 1h19, neste sábado (10).

Durante a primeira parcial, a dupla número um seed foi a primeira a precisar salvar break point, no quarto game -game de serviço de Siniakova. No sétimo game, Azarenka teve seu serviço ameaçado em três vezes, mas foi capaz e confirmar e em seguida, novamente no serviço de Katerina, conquistou a quebra ao lado de Barty, que serviu para o set logo em seguida e precisou salvar dois break points para sair com a vantagem no marcador.

Na segunda parcial, a dupla tcheca conquistou quebra no oitavo game e salvou todos os sete break points que enfrentou. Siniakova, o elo emotivo da dupla tcheca, não fez questão de esconder sua frustração quando errou pontos na rede. Com o marcador normalizado, as duplas se prepararam para o tiebreak de 10 pontos.

Siniakova e Krejcikova não demoraram para abrir vantagem de 5-0 no game desempate. A dupla perdeu apenas dois pontos no serviço e acabou conquistando a vitória fazendo 10-4 em 12 minutos.

A dupla tcheca encerrou a partida com um ace, 12 winners disparadas e três dupla faltas, 19 erros não-forçados cometidos. Azarenka e Barty ficaram em dois aces e também duas dupla faltas, 14 bolas vencedoras e 16 erros não-forçados.

Garantidas na final do WTA Premier 5 de Toronto, Siniakova/Krejcikova esperam a vencedora do duelo entre a dona da casa Gabriela Dabrowski e a parceira Xu Yifan que enfrentam a dupla de Demi Schuurs e Anna-Lena Gronefeld.