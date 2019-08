Monfils supera Bautista-Agut em três sets e tem poucas horas antes de encontro com Nadal

Em jogo que deveria fechar a sessão noturna da sexta-feira (9) no Masters 1000 de Montreal, o #20 Gael Monfils derrubou o #13 Roberto Bautista-Agut e se garantiu nas semifinais. A partida, que estava remarcada para às 14h deste sábado (10) só começou às 16h25 pelo mesmo motivo do adiamento do dia anterior: a chuva. Monfils fechou a batalha em 2h23, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6(2). O espanhol poderia entrar no top 10 pela primeira vez caso vencesse, mas não conseguiu.

As duas primeiras parciais foram de inconsistência no saque de ambos os lados. No primeiro set, foram 12 break points no total, com Monfils aproveitando 2/4 que oportunizou e salvando 7/8 dos que enfrentou, fechando em 6/4, após 48 minutos. No segundo, apenas em dois games alguém teve chance de quebrar. Bautista conquistou a vantagem no longo quarto game e salvou cinco bps no sétimo, fechando em 6/3, em 42 minutos.

No terceiro set, porém, os dois foram muito bem no serviço. Monfils teve 91% de aproveitamento de pontos no seu primeiro saque, contra 83% de Bautista, que foi melhor no segundo: 75% a 50%. O francês compensou, porém, nos aces: cinco a zero. Nenhuma chance de quebra foi oportunizada e a decisão foi para o tiebreak. Aí, o francês abriu logo 5-0 e administrou para fechar 7/6(2), em 53 minutos.

Após o duelo contra o espanhol, Monfils afirmou que sentiu problemas físicos e ia conversar com seu time antes de voltar à quadra para as semifinais da Coupe Rogers. A partida contra o atual campeão, #2 Rafael Nadal, está marcada para às 21h, ainda neste sábado (10).