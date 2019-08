Após vencer batalha mais cedo, Monfils desiste e Nadal vai à final em Montreal

Depois de uma grande vitória sobre o #13 Roberto Bautista-Agut, o #20 Gael Monfils não resistiu à jornada dupla e perdeu a partida de semifinal do Masters 1000 de Montreal por W.O. A partida que aconteceria na noite deste sábado (10) diante do #2 Rafael Nadal nem iniciou por conta de uma lesão de tornozelo do francês, e o espanhol se garantiu em sua 51ª final desse nível, a quinta no Canadá.

Atual campeão, Nadal tem quatro títulos no Canadá e um recorde de 34-16 em decisões de Masters 1000 no total. O resultado garante o espanhol na segunda colocação do ranking, já que ele defendia mil pontos da campanha do ano passado e poderia ser ultrapassado por Roger Federer, que nem disputou o torneio no Canadá.

Na decisão da Coupe Rogers, Nadal vai enfrentar o russo #9 Daniil Medvedev, que vem de vitória sobre o compatriota #8 Karen Khachanov, parciais de 6/1 e 7/6(6). Este será o primeiro confronto entre os tenistas.