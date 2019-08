Serena desiste no quarto game e Andreescu fica com título da Rogers Cup

Neste domingo (11), a final da Rogers Cup não ocorreu como esperado para os fãs de tênis. Depois de #27 Bianca Andreescu conquistar uma vaga na decisão e marcar encontro com #10 Serena Williams, as expectativas eram altas, mas a partida acabou durando apenas 15 minutos e teve apenas quatro games ao todo. Bianca vencia por 3/1 quando Serena pediu um atendimento e optou por desistir logo em seguida.

O torneio canadense tinha tudo para ser uma das melhores da temporada, mas acabou sendo apenas uma a ser esquecida. Isso porque a multi campeã e ex-líder de ranking Serena Williams não conseguiu terminar sua jornada por conta de uma lesão nas costas.

Durante os quatro games jogados, Bianca teve melhor ritmo, teve break point (desperdiçado) já no primeiro game e conseguiu uma quebra pouco tempo depois, no terceiro. A canadense de 19 anos perdeu apenas quatro pontos em seu serviço, venceu 17 dos 30 pontos disputados (57%) e conquistou a primeira vitória da carreira em cima de um dos maiores nome do esporte.

Andreescu não disparou ace e nem dupla falta durante seu breve tempo em quadra, mas Serena fez dois de cada. A canadense venceu 5/8 pontos com o primeiro serviço e 3/4 com o segundo; nas devoluções, fez 8/12 pontos nas bolas de primeiro serviço e 9/18 com as de segundo.

Andreescu se torna assim a primeira tenista canadense a vencer o título da Rogers Cup na Open Era e faz história não apenas em nome do país como também para o circuíto de forma geral. A jovem contará ainda com uma boa subida no ranking e passará a ocupar a 14ª posição na próxima atualização.

Já com o título em mãos, Andreescu agora descansa e voa para Cincinnati onde enfrenta na primeira rodada do WTA de Cincinnati a #34 Lesia Tsurenko. Caso passe pela ucraniana, Bianda pode enfrentar a #3 Karolina Pliskova e reeditar a partida de quartas de final do WTA Premier 5 de Toronto.