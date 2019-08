Venus elimina atual campeã Bertens na segunda rodada em Cincinnati

A #65 Venus Williams está na terceira rodada do WTA Premier 5 de Cincinnati, nos Estados Unidos. A dona da casa avançou após conseguir um belo feito: derrotar a #5 Kiki Bertens, atual campeã do torneio, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6(4), nesta terça-feira (13).

O jogo foi uma verdadeira maratona, com 2h19 de duração. Isso se deveu porque as tenistas se igualaram muito bem na maior parte do tempo. Ambas demonstraram grande poder de variação, com drops, bolas profundas e voleios bem executados.

O problema foi que as duas muitas vezes estiveram iguais também nos defeitos. Os seus serviços, principalmente o primeiro, não estiveram muito presentes e facilitaram demais o trabalho daquela que devolvia. Venus e Bertens tiveram apenas 57% e 53%, respectivamente, de primeiro saque em quadra e enfrentaram 21 break points no total - 11 a favor da norte-americana e 10 a favor da holandesa. Dez quebras foram registradas, cinco para cada.

Mesmo com Bertens se destacando nos aces (11), Venus levou a melhor nos detalhes. As atletas jogaram bastante com segundo saque e a dona da casa foi melhor nessas ocasiões, com 55%, contra 42% de aproveitamento da oponente. Esse fator foi fundamental para a ex-número um, principalmente no último set.

Venus ganhou a primeira parcial, com duas quebras contra uma da adversária, enquanto Bertens venceu a segunda com três breaks, um a mais que a outra. Ambas as etapas foram fechadas com o placar de 6/4.

O último set trouxe uma maior estabilidade no jogo. As jogadoras sacaram melhor e somente foram quebradas uma vez cada. Venus inclusive estava na frente e teve o saque para fechar a partida em suas mãos, mas desperdiçou. No tiebreak, porém, ela se redimiu, aplicando 7-4 para desempatar a parcial e garantir o triunfo no duelo por 2 a 1.

Na próxima rodada do Western & Southern Open, Venus Williams encara a vencedora do confronto entre a #26 Donna Vekic e #40 Victoria Azarenka.